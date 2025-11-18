Polat Group Redüktör TURQUALITY Ana Programı'na kabul edildi

Aydın merkezli Polat Group Redüktör, Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki TURQUALITY Ana Programı'na yükseldi; 2021'den beri programda ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:28
Polat Group Redüktör TURQUALITY Ana Programı'na kabul edildi

Aydın merkezli üretici global markalaşma yolunda önemli bir adım attı

Polat Group Redüktör, güç aktarım sistemleri alanında Türkiye’nin öncü üreticilerinden biri olarak; markalaşma, kurumsal gelişim ve sürdürülebilir büyüme kriterlerini başarıyla karşılayarak, dünyadaki tek devlet destekli markalaşma programı olma özelliğini taşıyan ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TURQUALITY Ana Programı’na dahil oldu.

2021 yılında TURQUALITY Marka Programı’na kabul edilen Polat Group Redüktör, bu adımın ardından bu yıl bir üst seviyeye çıkarak Ana Program kapsamına dahil olmaya hak kazandı. Bu gelişme, şirketin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve küresel pazarlarda markasını daha da öne çıkarmaya odaklanan stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Polat, konuya ilişkin değerlendirmesinde; "TURQUALITY Ana Programı’na geçişimiz, Polat Group Redüktör’ün teknoloji, inovasyon ve kalite odaklı üretim anlayışının yanı sıra, insan kaynağını merkeze alan kurum kültürünün de bir yansımasıdır. Bu başarı, uzun soluklu bir ekip çalışmasının ve sürekli gelişim anlayışımızın sonucudur. Önümüzdeki dönemde de mühendislik gücümüzü, insan kaynağımızı ve global vizyonumuzu birlikte büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Polat Group Redüktör, Türk sanayisinin global pazarlardaki güçlü temsilcilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

