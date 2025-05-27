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Portföy Yönetim Şirketlerinin Varlık Yönetimi Yılsonunda 12 Trilyon Lirayı Geçecek

Portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi, yılsonunda 12 trilyon lirayı bulması bekleniyor. Pusula Portföy'den önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:25
Portföy Yönetim Şirketlerinin Varlık Yönetimi Yılsonunda 12 Trilyon Lirayı Geçecek

Portföy Yönetim Şirketlerinin Varlık Yönetimi Yılsonunda 12 Trilyon Lirayı Geçecek

Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin yılsonunda 12 trilyon lirayı bulmasını beklediklerini açıkladı. Aydın, sektördeki büyüme trendinin sürmesine rağmen, 2025'in ilk 4 ayında bir miktar yavaşlama görüldüğünü ifade etti.

Türkiye’de Yatırım Fonu Piyasasında Önemli Büyüme

Yatırım fonları sektörünün ivme kazandığını dile getiren Aydın, nisan ayı itibarıyla sektörde faaliyet gösteren portföy yönetim şirketi sayısının 71’e yükseldiğini belirtti. Aktif durumda olan şirket sayısının 60 olduğunu ve bu şirketlerin onay sürecinde olan 60 yeni şirketin daha bulunduğunu aktardı.

Aydın, ayrıca 2024 itibarıyla yatırım fonu büyüklüğünün 4,6 trilyon lira seviyesine ulaştığını vurguladı. Yatırımcı sayısının ise 5,4 milyon kişiyi bulduğunu ve bu artışın yatırımcıların alternatif varlık sınıflarına yönelmesiyle mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Genç Nüfus Yatırım Yapma İştahına Sahip

Aydın, Türkiye'nin genç, dijitalleşmeye açık ve yatırım yapma isteği olan bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. Anadolu'daki gençlerin yatırım kararları almasının sektörü dönüştürdüğünü belirten Aydın, sektörün ilk hedefinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yarısına ulaşmak olduğunu ifade etti.

Pusula Portföy’den Yenilikçi Fonlar

Pusula Portföy, toplamda 16 fon ile yatırımcılara hizmet vermektedir. 12 mevcut fonun yanı sıra yeni kurulmuş olan "3+1" Girişim Sermayesi ve Yatırım Fonları ile sektörüne katkı sağlamaktadır. Şu anki fon büyüklüğünün 9,5 milyar lira civarında olduğunu ve yılsonunda bu rakamı 20 milyar liraya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aydın, katılım fonlarında ürün çeşitliliği az olduğunu ve önümüzdeki dönemde katılım altın, katılım para piyasası, katılım hisse ve katılım döviz fonlarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, sektörün 2025'in ilk 4 ayındaki büyüme...

Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, sektörün 2025'in ilk 4 ayındaki büyüme trendinin bir miktar yavaşlasa da büyümeyi sürdürdüğünü ve portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin yılsonunda 12 trilyon lirayı bulmasını beklediklerini bildirdi.

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