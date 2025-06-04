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Power Summit'te Türkiye'nin Batarya Stratejileri Vurgulandı

Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin batarya adımlarının Avrupa ile kıyaslandığında daha ileri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:02
Power Summit'te Türkiye'nin Batarya Stratejileri Vurgulandı

Türkiye Power Summit'te Batarya Gelişimini Ön Plana Çıkardı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin batarya alanındaki ilerlemelerinin Avrupa ile karşılaştırıldığında daha ileri bir seviyede olduğunu ifade etti. Erdoğan, Eurelectric tarafından düzenlenen ve Avrupa elektrik sektörü temsilcilerini bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batarya Sistemleri ve Elektrik Şebekeleri

Toplantıda, batarya sistemlerinin elektrik şebekelerine entegrasyonu ve bu sistemlerin elektrik altyapısı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Erdoğan, çok sayıda şebeke işletmecisinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, ülkelerin batarya çözümlerine dair çeşitli yaklaşımları dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Elektrifikasyonun Önemi

Erdoğan, elektrifikasyonun Avrupa için bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Avrupa, elektrifikasyonda belli bir aşamaya gelirse rekabetçiliğini koruyabilir; fakat bunun bir maliyeti var.” dedi. Ayrıca, sanayinin rekabetçiliğini koruma bildirisinin Avrupa'daki tartışmaların merkezinde yer aldığını ifade etti.

Yatırımlar ve Finansman Soruları

Erdoğan, Eurelectric’in çalışmalarına dair veriler paylaşarak, enerji dönüşümünü sağlayabilmek için yıllık 55-65 milyar avro yatırımın sadece dağıtım şebekelerine yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu seviyedeki yatırımların finansmanının tüm ülkeler için önemli bir soru işareti oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırma hedefini de paylaşarak, “2035 yılına kadar yenilenebilir kapasitemizi üç katına, 40 bin megavattan 120 bin megavata çıkarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şebekeler ve Ulusal Güvenlik İlişkisi

Elektrik sisteminin güvenliği ile ulusal güvenlik arasında kurulan bağlantıya dikkat çeken Erdoğan, “Elektrik şebekeleri artık ulusal güvenlikle ilgili bir çerçeveye oturuyor.” dedi. İspanya ve Portekiz'deki elektrik sistemi çöküşünü örnek göstererek bu konunun önemine değindi.

Türkiye’nin Enerji Dönüşüm Hedefleri

Türkiye'nin elektrik sisteminin büyük olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile elektrik enterkoneksiyonunun belirli sınırlara sahip olduğunu ve daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa İle İlişkileri

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer, Power Summit'in Türkiye açısından önemli bir platform olduğunu ve ülkesinin elektrik enerjisi sektörü ile Avrupa arasında ikili ilişkiler kurduklarını bildirdi. Ayrıca, Türkiye'nin elektrik piyasasının birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğuna dikkat çekti.

Elektrik Üretim AŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal da, Türkiye'nin AB elektrik sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı ve Türkiye'nin elektrik piyasasının AB'ye müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirtti.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer, Eurelectric tarafından Brüksel'de...

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer, Eurelectric tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa elektrik enerjisi sektörünü bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer, Eurelectric tarafından Brüksel'de...

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Genel Sekreteri Ayten Sümer, Eurelectric tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa elektrik enerjisi sektörünü bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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