Power Summit'te Türkiye'nin Batarya Stratejileri Vurgulandı

Türkiye Power Summit'te Batarya Gelişimini Ön Plana Çıkardı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin batarya alanındaki ilerlemelerinin Avrupa ile karşılaştırıldığında daha ileri bir seviyede olduğunu ifade etti. Erdoğan, Eurelectric tarafından düzenlenen ve Avrupa elektrik sektörü temsilcilerini bir araya getiren Power Summit programında AA muhabirine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Batarya Sistemleri ve Elektrik Şebekeleri

Toplantıda, batarya sistemlerinin elektrik şebekelerine entegrasyonu ve bu sistemlerin elektrik altyapısı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Erdoğan, çok sayıda şebeke işletmecisinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, ülkelerin batarya çözümlerine dair çeşitli yaklaşımları dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Elektrifikasyonun Önemi

Erdoğan, elektrifikasyonun Avrupa için bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Avrupa, elektrifikasyonda belli bir aşamaya gelirse rekabetçiliğini koruyabilir; fakat bunun bir maliyeti var.” dedi. Ayrıca, sanayinin rekabetçiliğini koruma bildirisinin Avrupa'daki tartışmaların merkezinde yer aldığını ifade etti.

Yatırımlar ve Finansman Soruları

Erdoğan, Eurelectric’in çalışmalarına dair veriler paylaşarak, enerji dönüşümünü sağlayabilmek için yıllık 55-65 milyar avro yatırımın sadece dağıtım şebekelerine yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu seviyedeki yatırımların finansmanının tüm ülkeler için önemli bir soru işareti oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri