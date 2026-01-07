Pozantı’da Üreticilere Ekipman Desteği: 4 Çiftçiye Ceviz Soyma ve Hamur Yoğurma Makinesi

Adana Pozantı’da "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma ve 2 hamur yoğurma makinesi verildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:11
Proje kapsamında 4 çiftçiye makine desteği sağlandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteği verildi.

Törendeki dağıtımı Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gerçekleştirdi. Etkinlikte, proje kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları ekipmanlarla üretim süreçlerinin kolaylaşacağı ve verim artışı beklediklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

