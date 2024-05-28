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Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Temmuz ayı yaklaşırken, birçok emeklinin beklediği ek zam umutları suya düşmüş olsa da, emeklilerin bankaların sunduğu emekli promosyonlarına olan ilgisi devam ediyor. Hem kamu hem de özel sektör bankaları arasında emekli promosyonları konusunda bir rekabet hız kazandı. Bazı bankalar ise promosyonların yanı sıra ek finansal destekler sunmaya başladılar. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte o detaylar…

Yayın Tarihi: 28.05.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 20:23
Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Emekli promosyonlarına dair son dakika gelişmeleri, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin dikkatini çekiyor. Bankalar, promosyon tekliflerini yenilerken, paketlere ek finansman desteği de dahil etmeye başladı. Bu yeni stratejiyle, emeklilerin bankalardan alacakları maksimum ödeme miktarı 31 bin TL’ye ulaştı. Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Albaraka Türk ve Halk Bank gibi finans kuruluşları, emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.

PROMOSYON

TGRT Haber’in bildirdiğine göre, Albaraka Türk, emekli aylığını kendi bankasına aktaranlara 16 bin TL’ye varan bir promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, ek olarak 15 bin TL’lik faizsiz finansman imkanı da sunuyor ve böylece toplamda 31 bin TL’lik bir yardım sağlanıyor.

PROMOSYON HAKKINDA

GARANTİ BBVA’DA PROMOSYON FIRSATI

Garanti BBVA, emekli maaşını banka aracılığıyla çeken müşterilere, 15 bin TL’ye varan bir nakit promosyon teklif ediyor. Bu özel kampanya 31 Mayıs’a dek sürecek.

ZİRAAT BANKASI’NDAN SGK EMEKLİLERİNE ÖZEL PROMOSYON

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine üç yıllık toplu ödeme sözü verenlere, 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Banka, eski promosyon ödemelerini geri almadan, yeni promosyon dönemine geçişi kolaylaştırıyor.

HALKBANK’TAN EMEKLİLERE PROMOSYON TAAHHÜDÜ

Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere, maaş miktarına bağlı olarak 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

AKBANK’TAN EMEKLİLERE ÖZEL TOPLAM ÖDÜL

Akbank, emekli maaşını bankadan alan müşterilere, 17 bin 500 TL’ye kadar toplam ödül imkanı sağlıyor. Bu kampanya da 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak.

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