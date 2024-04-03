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Promosyon miktarı 35.500 TL'ye fırladı! Göbek attıran rakamı o banka veriyor

Maaş promosyonları resmen uçtu! 35 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:15
Promosyon miktarı 35.500 TL'ye fırladı! Göbek attıran rakamı o banka veriyor

Yüzleri güldürecek rakamlar açıklandı! Bu ilçede 35 bin 500 TL maaş promosyonu ödenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAAŞ PROMOSYONLARI YÜKSELİŞTE

Emekli vatandaşlar ve kamu ve özel kurum çalışanları maaş promosyonlarına yapılan artışları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşlara verilecek promosyon tutarları kamu bankalarında en az 8-12 bin TL aralığında belirlenmişti. Emeklilerin yanında personeller için sağlanan maaş promosyonları da yakından takip ediliyor. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü maaşlarla ilgili anlaşmaya Yapı Kredi Bankası ile vardı ve personellere 35 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi. 

maaş promosyonları yükseliyor

Promosyon ödemelerinden 6 bin 300 personelin faydalanması bekleniyor. Yapılan anlaşmaya göre kurum 3 sene boyunca maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden verecek. Nisan ayının gelmesiyle birlikte birçok kamu kurumunda ve özel sektörde maaş promosyonlarının giderek artması bekleniyor. Maaş promosyonlarıyla ilgili bilgiler çalışılan kurumun resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesabı üzerinden sorgulanabiliyor. Sendikalar ve çalışan temsilcileri de maaş promosyonlarıyla ilgili geçerli bilgileri verebiliyor. Maaş promosyonlarındaki artış bu sene personelin yüzünü güldürecek gibi duruyor.

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