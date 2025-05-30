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PTT'den Kargo Kutuları için Yenilik: Geri Dönüşüm Sistemine Geçiş

PTT, kargo kutularının geri dönüşüm süreci için yeni bir sistem geliştirdi. Kullanıcılara kutularını geri vermek isteyip istemediklerini soracak.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:40
PTT'den Kargo Kutuları için Yenilik: Geri Dönüşüm Sistemine Geçiş

PTT'den Yenilikçi Geri Dönüşüm Sistemi

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kargo kutularının geri dönüşümde değerlendirilebilmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Gülten, 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, teslimat sırasında kullanıcılara kutularını geri dönüşüm için teslim edip etmek istemediklerini soracaklarını belirtti. Alıcı kabul ederse, kutu bağış yöntemiyle geri dönüşüme kazandırılacak.

Çevresel Sürdürülebilirlik Vurgusu

Gülten, etkinliğin BTK kısmında PTT'nin kuruluş sürecini anlatarak, sürekli yenilik ve dönüşüm sağlayarak dinamik kalmaya devam ettiklerini vurguladı. Altyapılarının postadan kargoya dönüştüğünü ifade eden Gülten, bu süreçte çevresel sürdürülebilirliğin önemine değindi.

PTT'nin yeşil dönüşüm çabaları arasında elektrikli araçların filoya dahil edilmesi ve yaya dağıtıcılar için 800'ü aşkın elektrikli skuterın kullanıma sunulması dikkat çekti.

Geri Dönüşüm ve Siber Güvenlik

PTT'nin paket geri dönüşümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Gülten, geri dönüştürülebilir paket kullanımını normalleştirmeleri gerektiğini ifade etti. Geliştirdikleri sistemle, teslimat sonrası kutuların geri toplanmasını sağlayacaklarını ve bu sistemin yakında hayata geçirileceğini belirtti.

Gülten, sektörde siber güvenliğin önemine de dikkat çekerek, teknolojiye bağımlılığın getirdiği risklere karşı dayanıklılık sağlamak için çaba göstermek gerektiğinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik Üzerine Diğer Görüşler

Konferansta konuşan diğer sektörel yöneticiler de sürdürülebilirlik konusunun önemini vurgulayarak, Trendyol Express Genel Müdürü Ömer Batu Şengül, veri güvenliği ile yeşil dönüşüm üzerine öncü çalışmalar yaptıklarını belirtti.

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kişiye özel teslimat modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ise dron teknolojisi alanındaki çalışmalarını paylaştı ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

DHL eCommerce Türkiye Müdürü Kağan Gündüz, sektörde yeşil lojistik alanında iddialı hedefler benimsediklerini belirtirken, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, çevresel sürdürülebilirliğin önemi üzerinde durdu.

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, ikinci gününde, "Posta...

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, ikinci gününde, "Posta İşletmecileri Oturumu: Posta Hizmetlerinde Yeni Trendler ve Düzenleyici Beklentiler" oturumuyla devam etti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, oturumda konuşma yaptı.

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, ikinci gününde, "Posta...

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, ikinci gününde, "Posta İşletmecileri Oturumu: Posta Hizmetlerinde Yeni Trendler ve Düzenleyici Beklentiler" oturumuyla devam etti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, oturumda konuşma yaptı.

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