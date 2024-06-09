PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram sebebiyle yardım ödemelerinde bir değişikliğe gitti. Ayın 15'i civarında gerçekleştirilen ödemeler, bu kez Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak. PTT aracılığıyla dağıtılacak olan bu yardımlar, bayram öncesi hak sahiplerine ulaştırılacak. Kimlikleriyle PTT şubelerine başvuruda bulunan vatandaşlara yapılacak olan 8 bin 895 TL tutarındaki ödemeler, bayramı rahat geçirmeleri için erken teslim edilecek.

Sosyal Yardım Miktarı 8 Bin 895 TL'ye Yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalıkları olan bireyler için sağlanan sosyal yardım ödemelerini yürütüyor. Nakit yardımlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir destek sağlıyor. Hükümet, bayram öncesinde gerçekleştirdiği bu ödemelerle birçok kişinin yüzünü güldürdü.





Sosyal ve Ekonomik Destekler İçin Başvuru Süreci

Yerel düzeyde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri, ilgili müdürlükler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşların, yaşadıkları bölgenin müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Çocuk yardımı ve koruyucu aile desteği gibi çeşitli kategorilerde sağlanan ek ödemeler bulunuyor. Her çocuk için sağlanan yardım miktarı 5 bin 530 TL'ye yükseltilirken, koruyucu ailelere yapılan ödemeler 8 bin 895 TL olarak belirlendi. Hükümet, bu ve benzeri sosyal yardım ödemeleriyle vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyor.