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Putin ve Çin Arasında Yeni Ekonomik Projeler

Putin, Çin ile uzun vadeli ekonomik işbirliklerinin yol haritasını açıkladı, ticari ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:03
Putin ve Çin Arasında Yeni Ekonomik Projeler

Putin, Çin ile Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile olan ticari ilişkilerin hızla geliştiğini dile getirdi. Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerde, "Ülkelerimiz arasında uzun yıllara yayılacak büyük ölçekli ortak projeler mevcut," şeklinde ifadelerde bulundu.

Önemli Anlaşmalar ve İleriye Dönük Planlar

Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği buluşmada, Şi Cinping ile Pekin'deki önceki görüşmelerinin ardından bazı anlaşmalar üzerine ilerlediklerini aktardı. Bunun yanı sıra, Şi'nin bu yıl Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine katılmasını umduğunu kaydetti.

Li Çiang'dan Değerlendirmeler

Li, Moskova ziyareti sırasında Rusya'nın son 12 yılda Putin liderliğinde istikrarlı bir ekonomik büyüme gösterdiğine dikkat çekti. Bu yılın ilk yarısında Rus ekonomisinin %4,7 büyüdüğünü belirtti.

Li ayrıca, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin eşsiz bir düzeye ulaştığını vurgulayarak, "Vardığımız anlaşmaları en üst seviyede uygulamaya ve bu işbirliğini sürekli olarak genişletmeye hazırız," dedi.

Enerji ve Ekonomi Anlaşmaları

Moskova'daki ziyaret sırasında, Li Çiang, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de bir araya gelerek, 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantı sonucunda enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi birçok alanda yeni anlaşmalar imzalandı.

Özellikle Ukrayna savaşının ardından iki ülkenin diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güç kazandığı gözlemleniyor. Geçen yıl ticaret hacminin %26,3 artarak 240,1 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

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