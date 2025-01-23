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Ramazan Öncesi 40 Bin Canlı Hayvan Tedariki için ESK'dan Önemli Adım

ESK, ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için 40 bin canlı hayvan tedarik edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:45
Ramazan Öncesi 40 Bin Canlı Hayvan Tedariki için ESK'dan Önemli Adım

Ramazan Öncesi Et Pazarında Fiyat İstikrarı

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyata kırmızı ete ulaşabilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, piyasa regülasyonuyla görevli olarak, bu dönemde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarik edeceğini duyurdu.

Tedarik Süreci ve Dağıtım Planları

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde mevcut canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başlangıcına kadar gerçekleştirilecek olan bu tedarik süreciyle ilgili detaylar verildi.

Açıklamada, tedarik edilen hayvanların kesim işlemlerinin ardından elde edilecek karkas etlerin, PERDER üyesi marketler, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, yemek firmaları ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla ulaştırılacağı ifade edildi.

ESK, bu uygulama ile ramazan öncesinde yapılan sebepsiz fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor, böylece tüketicilerin haklarını koruma adına önemli bir hamlede bulunmuş oluyor.

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