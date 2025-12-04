West Dorado Taşucu Limanı'na Yanaştı: Türkiye'nin 6'ıncı Sondaj Gemisi

West Dorado Taşucu Limanı'na yanaştı

Türkiye’nin deniz filosuna katılan 6'ıncı sondaj gemisi West Dorado, sabah saatlerinde Mersin'in Taşucu Limanına yanaştı. Geminin limana bağlanma anı, Silifke’li fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy tarafından dron ile görüntülendi.

Hazırlık süreci ve göreve sevk

Sabah erken saatlerinde Taşucu açıklarına demirleyen gemi, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından limana çekildi. Yedinci nesil 6'ıncı sondaj gemisinin burada yürütülecek yaklaşık 2 aylık hazırlık çalışmalarının ardından Karadeniz'e gönderilerek göreve başlaması planlanıyor.

Filoya katılan diğer gemiler ve hazırlıklar

Öte yandan West Dorado'nun ikizi West Draco'nun, 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olduğu, Taşucu Limanı'nda yürütülen çalışmalarda beşinci sondaj gemisinin kırmızı-beyaz renklere boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenerek hazırlıkların sona yaklaştığı bildirildi.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar üç gün önce yaptığı açıklamada sondaj gemileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Sondaj gemilerimiz 4 tane Karadeniz’de şu anda çalışan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz. Onlara bir tane Mersin Taşucu’nda beşinci gemimiz zaten gelmişti. Şimdi Karadeniz’de görev yapacak yedinci nesil 6’ıncı sondaj gemimiz de Mersin’de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz’de görevine başlayacak mevcut üretimimizi arttırmanın yanında Karadeniz’de 2026 yılında keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj planlıyoruz.

