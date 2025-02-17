Ramazan Öncesi Haksız Fiyat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Adımlar

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi haksız fiyat denetimlerini hızlandırarak, ocakta 144,5 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:11
Ramazan Öncesi Haksız Fiyat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Adımlar

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi haksız ve fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde, ocak ayında tüketicinin korunması mevzuatı çerçevesinde 139,2 milyon lira değerinde işlemler gerçekleştirilirken, haksız fiyat uygulamaları sonucunda 144,5 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, bu denetimlerin amacının tüketiciyi haksız fiyattan korumak olduğu belirtildi. Ocak ayı boyunca 22 bin 818 firma denetlendi ve bunlardan 7 bin 367'sine 55,6 milyon lira ceza uygulandı.

Denetimlerin önemli bir kısmı 13 bin 123 markette gerçekleştirildi. Aykırılık tespit edilen marketler için toplamda 32,5 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca 6 bin 454 yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletme üzerinde yapılan denetimlerde ise 9,8 milyon lira ceza uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, geçen ay tüketici sözleşmelerine aykırı davranışlar tespit edilen 25 ayrı dosyaya ilişkin 52,7 milyon lira ceza verilmesi kararı aldı. Ayrıca, reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik 2 bin 34 firma denetimden geçirildi ve bu firmalardan 188'ine 29,3 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl başından itibaren 14 bin 583 firmayı denetleyerek, 17,8 milyon lira doğrudan ceza kesildi. Bunun yanı sıra, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından da 126,7 milyon lira ceza uygulandığı bildirildi.

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