Ramazan Öncesi Haksız Fiyat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Adımlar

Denetimlerin önemli bir kısmı 13 bin 123 markette gerçekleştirildi. Aykırılık tespit edilen marketler için toplamda 32,5 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca 6 bin 454 yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletme üzerinde yapılan denetimlerde ise 9,8 milyon lira ceza uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, geçen ay tüketici sözleşmelerine aykırı davranışlar tespit edilen 25 ayrı dosyaya ilişkin 52,7 milyon lira ceza verilmesi kararı aldı. Ayrıca, reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik 2 bin 34 firma denetimden geçirildi ve bu firmalardan 188'ine 29,3 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl başından itibaren 14 bin 583 firmayı denetleyerek, 17,8 milyon lira doğrudan ceza kesildi. Bunun yanı sıra, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından da 126,7 milyon lira ceza uygulandığı bildirildi.