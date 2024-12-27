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Rekabet İhlallerinde Cezalarda Sınırlar Kaldırıldı

Rekabet Kurulu, idari para cezalarında kartel ve diğer ihlaller arasındaki sınırları kaldırarak yeni düzenlemeler getirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:22
Rekabet İhlallerinde Cezalarda Sınırlar Kaldırıldı

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Düzenleme

Rekabet Kurulu, idari para cezalarında yapılan köklü değişikliklerle rekabet ihlallerine yönelik uygulamaları güncelledi. Yapılan yeni düzenleme ile "kartel" ve "diğer ihlaller" arasında yapılan ayrım ve bu ayrım doğrultusunda belirlenen temel ceza oranlarının alt ve üst sınırları kaldırıldı.

Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

Rekabet Kurumunun Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, rekabeti sınırlayıcı, engelleyici ve kısıtlayıcı eylemlerde bulunan teşebbüsler, teşebbüs birlikleri ve bunların üyeleriyle yöneticileri ve çalışanlarına uygulanacak idari para cezalarının tespitine dair usul ve esaslar belirlendi.

Yeni Cezalardaki Gürültü

Artık, idari para cezalarının belirlenmesinde "kartel" ve "diğer ihlaller" arasındaki ayrım kalktığı için, ceza miktarları daha esnek bir şekilde belirlenebilecek. Ayrıca, ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar da Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.

Ceza Miktarları ve Uygulamalar

Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayan anlaşmalar, uyumlu eylemler ve hakim durumun kötüye kullanılması durumlarında, ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin cirolarının %10'una kadar idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir. Bu durum, cezaların etkisini artırarak rekabet ortamını korumayı hedeflemektedir.

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