Rekabet Kurulu’ndan yemek kartı sektörüne soruşturma: Edenred, Multinet, Pluxee, Setcard

Rekabet Kurulu, Türkiye'de yemek kartı sektöründe Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:06
Rekabet Kurulunca yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (SETCARD) hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulun internet sitesinden duyurulduğu üzere, ön araştırmada elde edilen bulgular, söz konusu teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğini gösterdi. Bu nedenle Kurul, ilgili taraflar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesine karar verdi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturmada, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamaları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği araştırılacak.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararlarının, söz konusu teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri veya yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediği de duyuruldu.

