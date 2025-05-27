Rekabet Kurulu, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarına Sözlü Savunma Toplantısı Düzenledi

Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarlarında yürütülen rekabet soruşturması çerçevesinde sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Algan, Türkiye'deki özel gıda kontrol laboratuvarlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği konusunda yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşamasına ulaştığını duyurdu. Soruşturma heyeti temsilcisi, STA Kalite Kontrol Laboratuvarı AŞ, Radix Analiz Laboratuvarı Hizmetleri Ticaret AŞ, Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ ve Çevre Endüstriyel Analiz San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma başlatıldığını ve Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti'nin de sürece dahil edildiğini belirtti.

İnceleme sonuçlarına göre, Kalite, Southern ve STA firmalarının birlikte fiyat belirlemenin yanı sıra kanunu ihlal ettiklerine vurgu yapıldı. Temsilci, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade ederken, ihlallerin bir yıldan kısa sürmesi dolayısıyla cezada artırım yapılmasına gerek olmadığını belirtti. STA'nın müşterek özel istek analizlerinin toplam ciro içindeki düşük payının ise hafifletici bir unsur olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Çevre ve Radix firmalarına yönelik kanun ihlali bulgularına ulaşılamadığını ve bu şirketlere idari para cezası uygulanmayacağını ifade eden temsilci, toplantıda şirket temsilcilerine de söz verdi. İdari para cezası talep edilen firmalar, hakkında yürütülen bulguları reddederek ceza verilmemesi çağrısında bulundu.

Rekabet Kurulu, bu soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın erken alınması durumunda, detaylar kurumun internet sitesinden paylaşılacak.

Rekabet Kurulunca, özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Rekabet Kurulunca, özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.