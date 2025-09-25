Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış pazarında faaliyet gösteren Spotify ekonomisine ilişkin ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ, Spotify AB ve Spotify Technology SAdan oluşan ekonomik bütünlük (Spotify) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturmanın gerekçesi

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, müzik sektöründeki dijital dönüşümün dinleyicilerin platformları günlük yaşamın önemli parçası haline getirdiği; bu platformların müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini değiştirdiği vurgulandı. Yapılan ön araştırmanın ardından elde edilen bilgi ve belgelerin ciddi ve yeterli bulunması sonucu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlali olup olmadığının tespiti amacıyla soruşturma açıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın odak noktaları

Açıklamada, soruşturmanın iki temel iddia üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi. Ayrımcılık iddiası kapsamında Spotify'ın hak sahipleri arasında; müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.

Yıkıcı fiyatlama iddiası kapsamında ise Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği araştırılacak.

Kurulun soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ya da yaptırımla karşılaşacakları anlamına gelmiyor; karar, ihlal olup olmadığının tespit edilmesine yöneliktir.

