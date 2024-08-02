Rekor Temmuz İhracatı: 22 Milyar Doları Aştık

2024 Temmuz İhracatında Tarihi Rekor

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye, ihracatında tarihi bir zirveye ulaşarak 22 milyar 512 milyon dolarlık rakama erişti. Bu değer, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,8’lik bir artış gösterdi. Ayrıca yıllıklandırılmış ihracat da 261,5 milyar dolara ulaşarak %3,4'lük bir artış sağladı.

Ticaret Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de düzenlenen Dış Ticaret Rakamları toplantısında, sürdürülebilir dış ticaret anlayışının önemli olduğunu vurguladı. Bolat, “Temmuz ayındaki 22,5 milyar dolarlık rakamla tarihin en yüksek temmuz ihracatını gerçekleştirdik. Yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2.7 milyar dolarlık bir artış kaydettik.” şeklinde konuştu.

Yıllıklandırılmış İhracat ve Hedefler

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 261,5 milyar dolara ulaştığını, 2024 yıl sonu için belirlenen 267 milyar dolar hedefinin gerçekleştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti. “Önümüzdeki 5 ay boyunca her ay 750 milyon ile 1 milyar dolar arasında ihracat artışı yapabilirsek hedefimize ulaşmakta zorlanmayacağız.” dedi.

Bolat, Avrupa Birliği ve Amerika'da beklenen faiz indirimlerinin, ihracat fırsatlarını artıracağını belirterek, ihracatçılara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.