Renault'tan rakiplerini sollayan kampanya! Bu otomobilden daha ucuzu yok!

Türkiye'deki SUV severlerin dikkatini çekmek için Renault'tan dev kampanya geldi. Captur bazı Fia Egea versiyonlarından daha ekonomik tercih olurken rekabetçi fiyatlandırma, Captur'un büyük ilgi görmesini sağladı. Sıfır araba fiyatlarındaki artış vatandaşların canını sıkarken Renault ise yeni fiyat listesiyle heyecanlandırdı.



RENAULT'DAN RAKİPLERİ GERİDE BIRAKAN FIRSAT

Renault tarafından sunulan güncel fiyat listesinin Fiat Egea versiyonlarından daha uygun olduğu dikkatleri çekti. SUV, Fiat, Egea fiyatları ilgi odağı haline geldi. Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyon otomobil modelinin güncel fiyatlarına bakıldığında 1.347.000 TL'den satışa çıktığı görüldü.

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modelinin kampanyalı olarak 1.378.900 TL'den satışa çıkartıldığı bilgisi verildi. Bu noktada Renault Captur SUV modeli, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkıyor.



RENAULT CAPTUR SUV FİYATLARI



Fiyatı: 1.347.000 TL. Versiyonu: Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.



Fiyatı: 1.403.900 TL. Versiyonu: Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg.



Fiyatı: 1.538.900 TL. Versiyonu: R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg.



FİAT EGEA CROSS LOUNGE OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ



Fiyatı: 977.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 967.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli.



Fiyatı: 1.266.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.256.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel.



Fiyatı: 1.388.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.378.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli.

