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Rheinmetall'den Alman Ordusuna 1,88 Milyar Avro'luk Dijitalleşme Sözleşmesi

Rheinmetall, Alman Silahlı Kuvvetlerinin dijitalleşmesi için 1,88 milyar avroluk önemli bir sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:47
Rheinmetall'den Alman Ordusuna 1,88 Milyar Avro'luk Dijitalleşme Sözleşmesi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırma çabaları devam ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, önemli bir adım atarak Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) dijitalleştirilmesi için 1,88 milyar avroluk bir sözleşme imzaladı.

Rheinmetall'den yapılan resmi açıklamada, Rheinmetall Electronics GmbH'ın Alman ordusundan kapsamlı bir iletişim ağının geliştirilmesi için önemli bir sipariş aldığı belirtildi. Platform tabanlı iletişim sistemi için imzalanan anlaşmanın süresi 10 yıl olarak belirlenirken, toplam değerinin birkaç milyar avro olacağı ifade edildi. İlk aşama olarak aldığı 1,88 milyar avroluk siparişin teslimatının 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleşeceği aktarıldı.

Ayrıca, Rheinmetall, Aralık 2024'te savunma şirketi KNDS ile işbirliği yaparak, Alman Silahlı Kuvvetlerinin 10 bin aracını dijital radyo ile donatmakla görevlendirilmişti.

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