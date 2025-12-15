Giresun'da fındık fiyatı 250 TL'ye geriledi — Üretici yeni yıla umut bağlıyor

Giresun'da fındık fiyatı 250 TL'ye geriledi

Üreticiler ve tüccarlar yeni yıla kadar fiyat artışı umudunu koruyor

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları son bir ayda yaşanan düşüşle 250 TL'ye kadar geriledi. Sezona 270 TL ile başlayan fiyatlar kısa sürede 350 TL'ye kadar yükselmiş, ancak son bir aylık süreçte yaklaşık 100 TL gerileme kaydedildi.

Rekolteye göre pazara inen fındık oranının yüzde 70’lere ulaştığı belirtilirken, üreticilerin elinde yaklaşık 130 bin ton ürün kaldığı tahmin ediliyor. Tarım sezonunda açıklanan 453 bin tonluk rekolte de pazara büyük oranda yansımış durumda.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "2025 yılı fındık hasadının ardından fiyatlar 350 liraya kadar çıktı, ancak yaşanan dalgalanmalar sonucunda bugün serbest piyasada fındık 250 liradan işlem görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hasat döneminde açıklanan 453 bin tonluk rekoltenin büyük bölümü pazara indi. Üreticiler fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle acil ihtiyacı olmayan ürünlerini piyasaya sürmedi. Ancak beklenti gerçekleşmedi, fiyatların gerilemesiyle hem üreticiler hem de yüksek fiyattan alım yapan tüccarlar hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başından bugüne 260 ila 350 liradan fındık alan tüccarlar da fiyatların artacağı düşüncesiyle satış yapmadı, ancak onların da beklentileri boşa çıktı" dedi.

Şahin, elinde fındık bulunan üretici ve tüccarın umutlarını yeni yıl sonrasına ertelediğini vurguladı: "Üretici ve tüccar, artık sanayicinin stoklarının tükenmesini bekliyor. Fabrikaların yeni yılın ilk aylarından itibaren ürün tedariki için yeniden piyasaya inmesi bekleniyor. Bu süreçle birlikte yeni yıl sonrasında serbest piyasada bir hareketlenme yaşanabilir ve fındık fiyatlarının yeniden yükselmesini umut ediyoruz".

Uzun vadede fiyatlarda hareketlenme için sanayi talebinin yeniden artması ve piyasaya yön verecek alımların başlaması kritik görülüyor. Şu an için üreticiler, acil nakit ihtiyacı bulunmayan ürünlerini piyasaya sürmeyi erteleyerek yeni yıldaki gelişmeleri bekliyor.

