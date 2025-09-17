Roketsan TEKNOFEST'te Milyonlarla Buluşuyor: Roket Yarışması ve Yeni Sistemler

Roketsan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında milyonlarca ziyaretçiyle buluşuyor. Şirket, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da yeni nesil savunma sistemlerini sergiliyor ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

Standda Sergilenen Sistemler

Roketsan standında, SİHA'ların vurucu gücü olan MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile yeni nesil tanksavar sistemleri Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS ziyaretçilerle buluşuyor.

Hava savunma kategorisinde HİSAR-A ve SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile birlikte Lazer Güdümlü Füzesi CİRİT, ÇAKIR Seyir Füzesi ve ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Sistemi de sergileniyor.

Eğitici ve Eğlenceli Aktiviteler

Roketsan standı, ziyaretçilere hem öğretici hem de interaktif deneyimler sunuyor. Fırlatma Timi'nde roket hazırlama ve fırlatma sürecini deneyimleme, Fabrika'da parçaları toplayıp birleştirerek atış gerçekleştirme, Ahşap Roket Takımı'nda kendi roket fırlatma kamyonunu monte etme ve hedefi vurmaya çalışma imkanı veriliyor.

Ayrıca, R Gate ile mühendislik alanlarına yatkınlığını keşfetme ve bilgi yarışmalarıyla bilgi seviyesini sınama fırsatları ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Roket Yarışması: Gençlerin Arenası

Roketsan tarafından 8 yıldır düzenlenen Roket Yarışması, bu yıl 1-7 Eylül tarihlerinde Aksaray'da gerçekleştirildi. Yarışmayı dereceyle tamamlayan takımların ödülleri, TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen törenle takdim ediliyor.

Yarışma, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık. Kriterler arasında, Lise kategorisinde asgari 4 bin feet, Orta İrtifa kategorisinde asgari 8 bin feet, Zorlu Görev kategorisinde asgari 7 bin 500 feet ve Yüksek İrtifa kategorisinde asgari 18 bin feet'e ulaşan roket tasarımları bulunuyor.

Temel hedefler; takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi, roket içindeki asgari 4 kilogram faydalı yükün çeşitli yöntemlerle ayrılması ve hem roket bileşenlerinin hem de faydalı yükün paraşütle güvenli bir şekilde yere indirilerek kurtarılmasıdır.

Geleceğe Yatırım: Genç Mühendisler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Milli Teknoloji Hamlesi'nin savunma sanayisinin geleceğini inşa etmede temel rolü olduğunu vurguladı ve genç nüfusa dikkat çekti. İkinci şöyle dedi: "TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği günden beri her zaman büyük destekçisi ve katılımcılarından biri olarak burada milyonlarla buluşmaya ve aynı zamanda düzenlediğimiz Roket Yarışması ile gençlerin gökyüzündeki hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz."

TEKNOFEST'in, gençlerin savunma, havacılık ve uzay sanayisine ilgisini artırdığına değinen İkinci, etkinliğin geleceğin mühendislerini yetiştirmede önemli bir kaynak olduğunu belirtti.