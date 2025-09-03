Rosatom: Çin'in nükleer enerjide ABD'yi geçmesine Rusya yardım edecek

Aleksey Likhachev: Çin, kurulu kapasitede ABD'yi yakalamayı hedefliyor

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin'in nükleer enerji alanındaki iddialı planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Likhachev, Çin'in Pekin şehrinde Rus devlet kanalı Rossiya-1'e verdiği röportajda, Çin'in nükleer enerjiyi geliştirme hedeflerine dikkat çekti.

Çin'in hedeflerini aktarırken Likhachev, "Görevleri, kurulu kapasitede ABD'yi yakalamak ve geçmek. Bu da 100 gigavatın üzerinde bir kapasiteye ulaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu planlara destek verip vermeyeceği yönündeki soru üzerine Likhachev, "Elbette, şüphesiz yardım edeceğiz. Zaten yardım da ediyoruz." yanıtını verdi.

Likhachev, Rusya'nın Çin'de dört reaktör inşa ettiğine işaret ederek, "On yıllar değil, yüz yıllar boyunca hem geniş hem de derin bir işbirliği öngörüyoruz." şeklinde konuştu.