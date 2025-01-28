Rus İş Dünyası, Merkez Bankası'ndan Faiz Artışı Beklemiyor

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, Rusya Merkez Bankası'nın 14 Şubat tarihinde gerçekleştireceği toplantıda politika faiz oranında artış yapması yönünde bir beklentinin olmadığını ifade etti.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Şohin, mevcut politika faiz oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Ekonominin bu duruma uyum sağlamakta zorluk çektiğini belirten Şohin, "Destek mekanizmalarının geliştirilmesi biraz zaman alacaktır. Açıkçası, faiz artışının gündeme getirilmeyeceği gerçeğine odaklanıyorum," dedi.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon sebebiyle Ekim 2024'te politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21'e çıkarmıştı. Ülke genelinde enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'ye yükseldi.