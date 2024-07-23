Rusya, AB'nin Varlık İhlaline Karşı Misilleme Hazırlıyor

Rusya'nın Misilleme Planları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus varlıklarından sağlanan gelirleri Ukrayna'ya aktaracağı yönündeki karara güçlü bir cevap verme niyetinde olduklarını duyurdu. Peskov, "Kararların alınmasına ve uygulanmasına katkıda bulunan kişiler hakkında yasal seçenekler üzerinde çalışmalar yapacağız çünkü bu durum uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." şeklinde konuştu.

AB'nin Açıklaması

Peskov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avronun Ağustos ayında Ukrayna’ya gönderileceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Bu para, sadece çalınmakla kalmıyor, aynı zamanda silah alımı için israf ediliyor," ifadelerini kullandı.

Olası Yanıtlar

Peskov, Rusya'nın vereceği yanıtın ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu tür hırsızlık eylemleri cezasız kalamaz," dedi. Ayrıca, hukukun ihlali noktasında durumu sertleştireceklerini belirtti.

Zaharova'nın Açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Borrell’in açıklamalarına ilişkin olarak, "Çok sert bir yanıt vereceğimizi daha önce de belirtmiştik. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz; bu durum, ne kadar ciddi olduğunu hissedecekler," dedi.

AB'de Dondurulan Rus Varlıkları

AB Konseyi, 21 Mayıs tarihli duyurusunda, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlerin Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için kullanılacağını belirtmişti. Geleneksel olarak karların yüzde 90’ı bu bağlamda harcanacak, yüzde 10’u ise çeşitli yeniden inşa programlarına aktarılacak.

Batılı ülkeler, Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuş durumdadır.