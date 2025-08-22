Rusya-Azerbaycan: Ulaşım ve Enerjide Yeni İşbirliği Adımları

Rusya ve Azerbaycan, işbirliğini derinleştiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Astrahan'da düzenlenen Rusya ve Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında iki ülke arasındaki ortak çalışmaların karşılıklı fayda sağladığını vurguladı.

Toplantıda öne çıkanlar

Overçuk, iki ülke ticaretinde ulusal para birimlerinin payının yüzde 80'e yaklaştığını, Rusya'nın Azerbaycan'ın toplam dış ticaretinde ise yüzde 10 paya sahip olduğunu kaydetti.

Toplantıda belirlenen öncelikler arasında bölgede ulaşım bağlantısının geliştirilmesi, ödemelerde bağımsız finansal mimarinin güçlendirilmesi, enerji sektöründe işbirliği ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi yer alıyor.

Azerbaycan'ın yanıtı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise toplantıda Rusya ile ekonomik işbirliğinin süreceğini ve bu alandaki işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Mustafayev, turizmde işbirliğini güçlendirme arzusunu vurguladı ve Azerbaycan'ın Rusya'daki yaklaşık 80 kuruluş ile ekonomik bağlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik ve altyapı odaklı işbirliğinin gelecekteki çerçevesini çizdi ve yakın dönemde ulaşım ile enerji projelerinin öncelik kazanacağını ortaya koydu.