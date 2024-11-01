DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,27 0,25%
ALTIN
3.025,99 -0,1%
BITCOIN
2.405.409,14 -0,2%

Rusya'da Bireysel Kripto Para Madenciliğine Elektrik Tüketim Sınırı Getirildi

Rusya, bireysel kripto para madencilerinin aylık elektrik tüketimini 6 bin kilovatsaatle sınırladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:23
Rusya'da Bireysel Kripto Para Madenciliğine Elektrik Tüketim Sınırı Getirildi

Rus Hükümetinden Yeni Düzenleme

Rusya, bireysel kripto para madenciliği yapanlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Ülkede bulunan bireysel madenciler, artık aylık 6 bin kilovatsaat elektrik tüketimi sınırına tabi olacaklar.

Yasal Zorunluluklar ve Sınırlar

Yeni düzenleme ile madenciler, elde ettikleri kripto para miktarlarını Federal Vergi Servisine bildirmek zorunda kalacak. Aylık tüketim sınırını aşan bireysel madencilerin ise "bireysel girişimci" olarak kayıt yaptırmaları gerekecek.

Elektrik Sorunları ve Madencilik Yasağı

Rusya, elektrik arzında sorun yaşayan bölgelerde kripto para madenciliği faaliyetlerini yasaklayabileceğini de belirtti. Yevgeniy Grabçak, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, fazla elektrik tüketiminin olduğu bazı bölgelerde, özellikle Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde, yasakların gündeme geleceğini ifade etti.

Yasal Çerçeve ve Geçmiş Adımlar

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta kripto para madenciliğini yasal hale getiren bir kararnameyi onaylamıştı. Bu hamle, ülkede kripto para faaliyetlerinin düzenlenmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!
2
Borsa İstanbul'da Gün Sonu İşlemleri ve Altın Fiyatları
3
IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı
4
Güncellenen Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi
5
Bakan Bolat, ESDER Heyetini Kabul Etti
6
İstanbul Piyasalarında Gün Ortasında Son Durum
7
Togg T10F Modelinin Mühendislik Test Süreçleri Başladı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de