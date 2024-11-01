Rusya'da Bireysel Kripto Para Madenciliğine Elektrik Tüketim Sınırı Getirildi

Rus Hükümetinden Yeni Düzenleme

Rusya, bireysel kripto para madenciliği yapanlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Ülkede bulunan bireysel madenciler, artık aylık 6 bin kilovatsaat elektrik tüketimi sınırına tabi olacaklar.

Yasal Zorunluluklar ve Sınırlar

Yeni düzenleme ile madenciler, elde ettikleri kripto para miktarlarını Federal Vergi Servisine bildirmek zorunda kalacak. Aylık tüketim sınırını aşan bireysel madencilerin ise "bireysel girişimci" olarak kayıt yaptırmaları gerekecek.

Elektrik Sorunları ve Madencilik Yasağı

Rusya, elektrik arzında sorun yaşayan bölgelerde kripto para madenciliği faaliyetlerini yasaklayabileceğini de belirtti. Yevgeniy Grabçak, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, fazla elektrik tüketiminin olduğu bazı bölgelerde, özellikle Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde, yasakların gündeme geleceğini ifade etti.

Yasal Çerçeve ve Geçmiş Adımlar

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta kripto para madenciliğini yasal hale getiren bir kararnameyi onaylamıştı. Bu hamle, ülkede kripto para faaliyetlerinin düzenlenmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.