Rusya'da Raiffeisenbank'a 2 Milyar Avro Tazminat Cezası

Rusya'dan Raiffeisenbank'a Rekor Tazminat Kararı

Rusya’nın Kaliningrad şehrindeki bir mahkeme, Avusturya merkezli Raiffeisenbank’a 2 milyar 44 milyon avro tutarında tazminat cezası verdi.

Mahkeme, Rasperia adlı şirketin Raiffeisenbank aleyhine açtığı davada, bankanın Rasperia şirketine maddi zarara yol açtığına hükmetti.

Rasperia, Raiffeisenbank’ı Strabag adlı şirketteki payına el koymakla suçluyordu. Bu durum, mahkemenin verdiği cezayı tetikleyen etkenlerden biri oldu.

Raiffeisenbank, aldığı karara itiraz edeceğini ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceğini bildirdi. Banka, bu süreçte gerekli hukuki adımları atacaklarını açıkladı.