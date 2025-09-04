Rusya'dan Çin'e Yıllık 106 Milyar m³ Gaz Sevkiyatı Öngörülüyor

Tsivilev: Avrupa'ya Alternatif

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaret kapsamında enerji alanında varılan anlaşmaları değerlendirdi. Tsivilev, varılan anlaşmalar kapsamında Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğal gazı sevkiyatının öngörüldüğünü belirtti.

Tsivilev, bu hacmin Avrupa'ya tedarike karşı büyük bir alternatif oluşturacağını vurguladı ve Çin ile yapılan görüşmelerin enerji sektöründe önemli gelişmelere yol açtığını kaydetti. Açıklamalar Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yapıldı.

Enerji alanındaki diğer ayrıntılara değinen Tsivilev, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına ilişkin anlaşmayı anımsatarak hattın kapasitesinin yılda 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da mutabakata varıldığını bildirdi.

Petrol taşımacılığına ilişkin de anlaşmalar yapıldığını söyleyen Tsivilev, Rosneft'in Kazakistan üzerinden Çin'e yılda ilave 2,5 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştireceğini ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse, Rusya ile Çin arasında 2 Eylül'de Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için mutabakat zaptı imzalanmış; bu güzergâh üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyordu.