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Rusya'dan Gıda İhracatında Kısıtlama İhtimali

Rusya, iç pazardaki gıda tedarikine öncelik veriyor; ihracat kısıtlamaları gündemde.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:32
Rusya'dan Gıda İhracatında Kısıtlama İhtimali

İç Pazar Önceliği ve İhracat Kısıtlamaları

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, gıda ürünleri tedarikinde iç pazarın öncelikli olduğunu vurguladı. Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Patruşyev, "Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse, olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var," dedi.

Yerli Üretime Güven ve Kendi Kendine Yeterlilik

Patruşyev, Rus vatandaşlarının temel gıda ürünlerine kolay erişim sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Yerli üreticilerimize güveniyoruz ve kendi kendimize yeterliliği artırıyoruz. Kendi ürünlerimizin çıktısını daha da artırmak gerekiyor," açıklamasında bulundu.

İhracat Pazarları Kaybetme Korkusu

İç pazara öncelik verdiklerini yineleyen Patruşyev, "Öncelik elbette devlettir. Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Rusya'nın ihracatta kazandığı pazarları kaybetmek istemediğini" sözlerine ekledi.

Enflasyon Rakamları

Öte yandan, Rusya'da enflasyon Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'lik artış kaydetmişti. Bu durum, gıda fiyatları üzerindeki baskıyı artırarak, hükümeti ihracat kısıtlamalarını değerlendirmeye zorlayabilir.

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