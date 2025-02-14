DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 21'de sabit tutarak sıkı para politikasını koruyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:31
Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 21'de sabit bıraktığını duyurdu. Bankanın yaptığı açıklamada, enflasyonist baskının hala yüksek seviyelerde sürdüğü vurgulandı.

Ayrıca, iç talepten kaynaklanan büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığı ifade edildi. Kredi faaliyetlerinde gözlemlenen soğumanın da daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Sıkı Para Politikası ve Enflasyon Hedefi

Bankanın açıklamasında, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın enflasyon hedefi olan 2026 yılına kadar ulaşılmasını mümkün kılacağı ifade edildi. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sıkı parasal politikanın devam etmesine vurgu yapıldı.

Analistler de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasını bekliyordu. Banka, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2023 yılı sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar politika faizi yüzde 16 seviyesinde tutulmuş, ardından 2024 yılında bir dizi faiz artışı gerçekleştirilmişti. En son olarak, banka 25 Ekim 2024'te politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Enflasyon Sorunu Devam Ediyor

Ülkede yıllık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken, banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor. Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeni ile yaptığı harcamaların, ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği görüşündeler.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı: Karşılıklı Tarifelere Anında Yanıt
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
KUDAKA Bayburt'taki Projelere 12 Milyon Lira Destekle El Atıyor
4
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
5
TCMB Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Haftalık Veriler
6
İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak
7
TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor