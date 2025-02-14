Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 21'de sabit bıraktığını duyurdu. Bankanın yaptığı açıklamada, enflasyonist baskının hala yüksek seviyelerde sürdüğü vurgulandı.

Ayrıca, iç talepten kaynaklanan büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığı ifade edildi. Kredi faaliyetlerinde gözlemlenen soğumanın da daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Sıkı Para Politikası ve Enflasyon Hedefi

Bankanın açıklamasında, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın enflasyon hedefi olan 2026 yılına kadar ulaşılmasını mümkün kılacağı ifade edildi. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sıkı parasal politikanın devam etmesine vurgu yapıldı.

Analistler de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasını bekliyordu. Banka, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2023 yılı sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar politika faizi yüzde 16 seviyesinde tutulmuş, ardından 2024 yılında bir dizi faiz artışı gerçekleştirilmişti. En son olarak, banka 25 Ekim 2024'te politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Enflasyon Sorunu Devam Ediyor

Ülkede yıllık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken, banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor. Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeni ile yaptığı harcamaların, ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği görüşündeler.