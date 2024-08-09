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Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatında Düşüş

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın ilk altı ayında yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:46
Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatında Düşüş

Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatında Düşüş

2023 yılının ilk yarısında Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, geçen yıla göre yüzde 5,3 oranında azalarak 20,8 milyar dolara geriledi. Bu veriler Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından açıklandı.

İthalat Verilerindeki Düşüş

Yılın ilk altı ayında, tarım ürünleri ithalatı da benzer bir düşüş göstererek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak 17,9 milyar dolara düştü.

2023 Genel Verileri

2023 yılında, tarım ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 43,5 milyar dolara çıkmış, ithalat ise yüzde 1,9 azalarak 35,1 milyar dolara gerilemiştir.

Gelecek Vizyonu

Ülkenin tarım sektöründeki büyüme hedefi ise sürekli olarak gündemde. Vladimir Putin tarafından mayıs ayında imzalanan bir kararname ile, tarım ürünleri ihracatının 2030 yılına kadar 2021 yılına oranla 1,5 kat artırılması hedefleniyor.

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