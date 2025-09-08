Rusya ve Çin Nadir Toprak Elementleri Üretiminde İşbirliğini Görüşüyor

Manturov: Görüşmeler sürüyor; teknoloji paylaşımı öncelik

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile Rusya'daki nadir toprak elementleri üretimi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Manturov, "Bu konudaki görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz kesin bir karar alınmadı ancak potansiyel ortağın kim olabileceğini biliyoruz." dedi.

Olası işbirliğinde, Çin'in nadir toprak elementlerinin üretimine yönelik teknolojileri paylaşmasını önceliklendirdiklerini belirten Manturov, sürecin henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rus nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesine yönelik stratejinin kasıma kadar belirlenmesi konusunda hükümete talimat verdiğini belirtmişti.

Putin ayrıca, şubatta yaptığı açıklamada da Çin'in yanı sıra ABD ile de bu alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.