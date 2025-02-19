Rusya: Yaptırım Baskısının Azalması Beklenmiyor

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları hafifletme ihtimaline rağmen Avrupa'nın baskıyı sürdüreceğini açıkladı. Şohin, "Bu nedenle 2025'te yaptırım baskısının belirgin bir şekilde hafifletilmesini beklemek için hiçbir neden bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Şohin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte Rus şirketlerinin yaptırım baskısı ile mücadelesinin devam ettiğini vurguladı. Batılı ülkelerin 2014 yılından bu yana yeni teknolojiler üzerinde Rus şirketlerine kısıtlamalar getirdiğine dikkat çekti. Şohin, "Rusya'da bu baskıyı en çok hisseden sektörlerin başında akaryakıt ve enerji geliyor." ifadesini kullandı.

Yeni pazarlara girişte zorluklarla karşılaşıldığını ifade eden Şohin, "Sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda nakliye, lojistik ve ödemeler konusundaki zorluklar ve sorunlar da devam ediyor." dedi.

Yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşlerini paylaşan Şohin, "Amerikalılar hafifletebilir fakat Avrupalılar baskıyı artırabilir. Bu nedenle 2025'te yaptırım baskısının belirgin bir şekilde hafifletilmesi için hiçbir neden yok," diyerek durumu özetledi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Son dönemdeki Rusya-ABD görüşmeleri nedeniyle Rus piyasalarında ve Rus rublesi'nde değer kazançları gözlemlendi.