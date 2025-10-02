S&P: ABD Hükümet Kapanması GSYH'yi Zayıflatıyor, Belirsizlik Artıyor

S&P Global, hükümet kapanmasının haftalık 0,1-0,2 puan GSYH etkisi olacağını ve ekonomik belirsizliği artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:04
S&P: ABD Hükümet Kapanması GSYH'yi Zayıflatıyor, Belirsizlik Artıyor

S&P Global: Hükümet Kapanması GSYH Büyümesini Zayıflatıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'de hükümetin kapanmasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine hafif bir darbe vuracağını, ancak ekonomik belirsizliği artırdığını bildirdi.

S&P'nin Tahminleri ve Etkiler

S&P Global'in değerlendirmesine göre, her hafta için kapanmanın büyümeyi 0,1-0,2 puan azaltabileceği tahmin ediliyor. Bu öngörü, daha önceki kapanmaların etkilerine dayanılarak yapıldı.

Kapanmaların ardından federal çalışanların geriye dönük maaşlarını almaları nedeniyle kaybedilen GSYH büyümesinin genellikle kısmen telafi edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca yıllık federal fonların onaylanmasının Temsilciler Meclisi'nde basit çoğunluğa ve Senato'da 60 oy barajına bağlı olduğu hatırlatıldı; Kongre'deki dağılım göz önüne alındığında kapanmanın sona ermesinin parti çizgileri ötesinde müzakere gerektirdiği ifade edildi.

S&P, hükümet kapanmalarının genellikle genel ekonomi üzerinde marjinal bir etkiye sahip olduğunu, ancak ikincil etkilerin zamanla artabileceğini belirtti.

Para Politikası ve Veriye Bağımlılık

Açıklamada, hükümet kapanması nedeniyle önemli ekonomik verilerin açıklanmasında yaşanacak gecikmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası görünümüne belirsizlik katacağına dikkat çekildi.

S&P, Fed'in parasal gevşemenin büyük ölçüde verilere bağlı olduğunu vurgulayarak, mevcut koşullar altında bu yıl sonuna kadar iki kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2026'da 50 baz puanlık bir gevşeme daha beklediklerini belirtti.

