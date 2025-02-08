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Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te Küresel Uçuş Ağına Yeni Destinasyonlar Eklemeyi Planlıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya yeni uçuş hatları ekleyecek ve yolcu sayısını 43,2 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:53
Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te Küresel Uçuş Ağına Yeni Destinasyonlar Eklemeyi Planlıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te Küresel Uçuş Ağına Yenilikler Getiriyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, havalimanının 2025'te Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanacağını duyurdu. 2024 yılında yolcu sayısında kaydedilen önemli artışın ardından bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek için harekete geçildi.

Yeni Hedefler ve Stratejik Planlar

AA muhabirine konuşan İzani, uluslararası hava yollarının artırılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın rekabet gücünün önemli ölçüde yükseleceğini belirtti. "Küresel bağlantıları çoğaltarak, yolcuların seyahat deneyimini geliştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz," dedi.

2025'te hedeflenen büyüme, yeni hatlar ekleyerek, yolculara daha fazla seçenek sunmaya yönelik atılan önemli adımlarla desteklenecek. İzani, bu yeni hatların havalimanının küresel uçuş ağına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Her yeni destinasyon ile birlikte artan uçuş sıklığı, yolcu kapasitesinin artmasına da olanak tanıyacak.

Uluslararası Rekabet Gücünü Artırma Vizyonu

İzani, genişleyen uçuş ağının havalimanını uluslararası transferler için daha cazip kılacağını belirterek, "Bu genişleme, havalimanımızın Türkiye’nin ötesinde bölgesel havacılık pazarında stratejik merkez olma hedefini destekliyor," ifadelerini kullandı. Asya, Avrupa ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara doğrudan bağlantıların sağlanması, yolcu trafiğini artırmanın yanı sıra İSG'nin uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek.

2025 Hedefi: 43,2 Milyon Yolcu

2024 yılının Sabiha Gökçen Havalimanı için önemli büyüme yılı olduğunu ifade eden İzani, %2025 hedefinin ise büyümeyi sürdürülebilir kılarak 43,2 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu belirtti.

Yolcu deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla dijital altyapının güçlendirilmesi de planlar arasında yer almakta. İzani, İSG'nin yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik yenilikler ve yeni pazarlar açma hedefleriyle geleceğe güçlü adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, açıklamalarda bulundu.

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