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Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

Bedavadan biraz pahalıya arsa satışları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:42
Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

Birikimlerini değerlendirmek isteyenlere müjde! 15 bin TL'ye arsa satışı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 BİN TL ARSA SATIŞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü sık sık uygun fiyatlara arsa ve arazi satışı yapmaya devam ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği arsa satışları 15 bin TL'den başlıyor. Güncel olarak hobi bahçesi, kamu lojmanı, hazine arazisi satışı yapılıyor. Hazineye ait olan ve atıl durumda olduğu bilinen arsalar 15 bin TL'de satışa çıkacak. 

15 bin tl arsa satışı

Taşınmazlar içinde arsa, hobi bahçesi, fındıklık, lojman yer alacak. İhale yöntemiyle yapılan satışlara katılmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan detayları öğrenebilirsiniz. Müdürlük tarafından satılan arsaları satın alan vatandaşlar 5 sene boyunca emlak vergisinden muaf oluyor ve ödemelerini 24 ay eşit taksitler şeklinde yapabiliyor. Siz de nakit birikimlerinizle yatırım yapmak ve birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden paylaşılan satışlarla ilgili detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz! 

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