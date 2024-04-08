Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, geniş kapsamlı bir satış projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 47 farklı ilde toplamda 826 arsayı açık artırmayla satışa sunacağını duyuran bakanlık, yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yer alan arsalar, oldukça cazip bir başlangıç fiyatıyla, yani 40 bin lira ile satışa sunulacak. Bu haber, yatırımcılar için heyecan verici bir potansiyel sunarken, bölgesel ekonomilere de olumlu katkılarda bulunması bekleniyor.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN DEV ARAZİ SATIŞI





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan büyük bir satış projesini duyurdu. Ankara Çankaya'da bulunan Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul Halkalı'da yer alan İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan açık artırmalar, 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10:00'da başlayacak.

Toplamda 826 arsanın satışa çıkarılacağı bu dev organizasyonda, yatırımcılar yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vade imkanıyla ödeme yapabilecekler. Ayrıca, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı da sunulacak.

Özellikle Konya, Ankara, Mersin, Mardin ve İstanbul gibi illerde yoğunlaşan satışlar, bölgesel ekonomilere olumlu katkı sağlayacak. Bu illerde toplamda en çok arazinin satışa çıkarılacağı belirtilirken, detaylı bilgilere ulaşmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesi takip edilebilir. Yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu açık artırmalar, büyük ilgi görmesi bekleniyor.