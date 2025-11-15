Safranbolu'da Yağış Hasadı Uzattı — Safran Kilogramı 600 Bin Lira

Safranbolu'da safran hasadı yağışla uzadı

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilogram fiyatı 600 bin lira olan safranda, soğuk ve yağışlı hava çiçeklenmeyi artırdı ve hasat süresini uzattı.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle ekimine geç başlanan safranda, ekim-kasım aylarında devam eden hasat bu yıl beklenenden yaklaşık 10 gün daha uzun sürecek.

Ağustos ayında ekilen ve boyu 15-30 santimetreye ulaştığında toplanan safran; gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın kullanım alanı buluyor ve kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt ile bağışıklık sorunlarına iyi geldiği belirtiliyor.

Üreticiden değerlendirme

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde üretim yapan İsmail Yılmaz, İHA muhabirine bu yıl verimden memnun olduğunu söyledi. Yılmaz, yağışların çiçeklenmeyi artırdığını belirtti ve normalde kasım ayının 10'u, 12-13'ü gibi hasadın biteceğini düşündüklerini ifade etti.

Alınan yağmurun ardından yeniden çiçeklenme başladığını söyleyen Yılmaz, çiçeklenmenin bir hafta ila 10 gün daha devam etmesini umut ettiklerini ve bunun üreticiler için yüksek verim anlamına geldiğini vurguladı. Geçen yıla göre daha yüksek üretim alındığını, sonbaharın serin ve yağmurlu geçmesinin verimi olumlu etkilediğini aktardı.

Fiyatlara ilişkin olarak Yılmaz, safranın satış fiyatının 1 gram için 600 lira ve kilogram fiyatının 600 bin lira olarak düşünüldüğünü, günün şartlarının bunu gerektirdiğini söyledi.

Yılmaz ayrıca safran tarlalarına bu yıl daha fazla ilgi olduğunu, bölgeyi ziyaret edenlerin çoğunun ürün satın almak veya tarlarda fotoğraf çekmek için geldiğini belirtti. Basının desteğiyle Safranbolu'nun safran üretimini dünyaya duyurduğunu ve Türkiye'nin birçok bölgesinde safran üretiminin başladığını sözlerine ekledi.

