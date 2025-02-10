Sağlıkta Yapay Zeka Pazar Büyüklüğü 2030'da 200 Milyar Doları Geçecek

Sağlıkta Yapay Zeka: Gelecek 2030
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlık sektöründe yapay zekanın her yıl %40 oranında büyüdüğünü ve bu alandaki hızlı artışın gözlemlendiğini belirtti. Birinci, 20230'da sağlıkta yapay zekanın küresel pazar büyüklüğünün 200 milyar doları geçeceğini vurgulayarak, bu pazarda Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu ifade etti.
Teknolojik Büyüme ve Türkiye'nin Avantajı
Liv Hospital tarafından düzenlenen "Hospital Manager Çalıştayları" etkinliği, İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Ana Yerleşke Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte dijitalleşme ve yapay zekanın sağlık alanındaki etkileri ele alındı.
Birinci, Türkiye'nin sağlık verilerini sayısallaştırdığını ve uzun yıllardır veri topladığını dile getirerek, "Türk sağlık sistemi, bireysel sağlık verilerini toplayan ve birçok Avrupa ülkesinden daha ileri düzeyde dijital uygulamalara sahip bir yapıdadır," Sağlık Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin geleceğe dair koruyucu sağlık uygulamaları, yapay zeka ajanları ve sanal asistanlık gibi inovatif yaklaşımlar geliştirebileceğinin altını çizdi. Ülkenin her hekimin bir hastalığa yaklaşımını analiz edebilecek yapay zeka uygulamaları geliştirme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. "Tek başımıza değiliz. Birçok insan ve sektörle birlikte bu sürece katkı sağlıyoruz. Sağlık yönetimi konusunda deneyimli yöneticilerin katkıları, süreçlerimizi hızlandırıyor," diyen Birinci, veri yönetimi ve e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlık dijitalleşmesi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Birinci, sistemlerin yanlış öğrenmemesi için etik ilkelerin korunması gerektiğini belirtti. "Türkiye'deki dijitalleşme ekosistemine ciddi destek veriyoruz. Hedefimiz, yazılımların ve uygulamaların dünyada en iyi örnekler arasında yer almasını sağlamak," diyerek sözlerini tamamladı.
Gelecek İçin Stratejiler
Etik ve Doğruluk Ön Planda
Sağlık Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin geleceğe dair koruyucu sağlık uygulamaları, yapay zeka ajanları ve sanal asistanlık gibi inovatif yaklaşımlar geliştirebileceğinin altını çizdi. Ülkenin her hekimin bir hastalığa yaklaşımını analiz edebilecek yapay zeka uygulamaları geliştirme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
"Tek başımıza değiliz. Birçok insan ve sektörle birlikte bu sürece katkı sağlıyoruz. Sağlık yönetimi konusunda deneyimli yöneticilerin katkıları, süreçlerimizi hızlandırıyor," diyen Birinci, veri yönetimi ve e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlık dijitalleşmesi için kritik önemde olduğunu vurguladı.
Birinci, sistemlerin yanlış öğrenmemesi için etik ilkelerin korunması gerektiğini belirtti. "Türkiye'deki dijitalleşme ekosistemine ciddi destek veriyoruz. Hedefimiz, yazılımların ve uygulamaların dünyada en iyi örnekler arasında yer almasını sağlamak," diyerek sözlerini tamamladı.