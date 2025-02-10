Sağlıkta Yapay Zeka Pazar Büyüklüğü 2030'da 200 Milyar Doları Geçecek

Sağlıkta Yapay Zeka: Gelecek 2030

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlık sektöründe yapay zekanın her yıl %40 oranında büyüdüğünü ve bu alandaki hızlı artışın gözlemlendiğini belirtti. Birinci, 20230'da sağlıkta yapay zekanın küresel pazar büyüklüğünün 200 milyar doları geçeceğini vurgulayarak, bu pazarda Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

Teknolojik Büyüme ve Türkiye'nin Avantajı

Liv Hospital tarafından düzenlenen "Hospital Manager Çalıştayları" etkinliği, İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Ana Yerleşke Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte dijitalleşme ve yapay zekanın sağlık alanındaki etkileri ele alındı.