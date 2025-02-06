Sahibinden'e Rekabet Soruşturması ve Geçici Tedbirler

Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e Soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında bir soruşturma açtığını duyurdu. Şirketin faaliyetleri hakkında soruşturma sonuçlanana kadar geçici tedbirler uygulanacak.

Kullanıcı Verileri ve Rekabet İhlali İddiası

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahibinden'in kurumsal ve bireysel üyelerinin vasıta satış aktivitelerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarındaki kullanıcı verilerini yönetme şeklinin, rekabetin korunması hakkındaki kanuna aykırı olabileceği belirtiliyor.

Geçici Tedbirlerin Uygulanması

Açıklamada, telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla geçici tedbirlerin uygulanacağı ve bu tedbirlerin nihai karar verilene kadar süreceği bilgisi verildi. Bilgilere göre, Sahibinden’in ana sayfasındaki Otobid hizmetine ilişkin reklamlar ilan verme seçeneklerinin önüne geçmeyecek şekilde tasarlanacak.

Yönlendirme Engelleri ve Verilerin Kullanımına Yönelik Önlemler

İlan verme sürecinde bireysel kullanıcılara yönelik yönlendirme engellenecek ve kurumsal ile bireysel üyeler arasında elde edilen tüm kullanıcı ve ilan verileri, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmayacak. Bu kapsamda gerekli tüm organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tedbirler alınacak.