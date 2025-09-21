Sahra Su Toplama Ünitesi: Kara Harp Okulu'ndan Üs Bölgelere İçme Suyu Çözümü

Sahra Su Toplama Ünitesi ile Üs Bölgelerine Bağımsız İçme Suyu Hedefi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu öğrencilerinin TEKNOFEST İstanbul'da sergilediği Sahra Su Toplama Ünitesi projesi, askeri üs bölgelerindeki içme suyu sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor. Proje, lojistik zorlukların yoğun olduğu sınır hatlarında görev yapan birliklere dışa bağımlı olmadan güvenilir su temin etmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST sahnesinde öne çıkan yenilik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST 2025'te sergilenen proje, lojistik ve altyapı eksikliklerinin yaşandığı bölgelerde kullanılabilecek pratik bir çözüm olarak dikkat çekti.

Projenin teknik özellikleri

MSÜ Kara Harp Okulu Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Üsteğmen Umur Akdeniz ve Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen sistem; atmosferdeki sis ve nemi toplayıp içme suyuna dönüştürebiliyor. Sistem, dikey hizalı paslanmaz çelik teller üzerinden su taneciklerini toplayarak işlem yapıyor ve topladığı suyu sensörlerle analiz ederek kullanıcıya ekran üzerinden sunuyor. Bu sayede personel suyun kullanılabilirliği hakkında doğrudan bilgi sahibi oluyor.

Projede enerji bağımsızlığı için mikro rüzgar türbinleri kullanılıyor. Bu sayede elektrik altyapısının yetersiz olduğu üs bölgelerinde sistem kendi enerjisini üretebiliyor. Ayrıca cihazın modüler ve kolay kurulabilir yapısı, ekstra uzmanlık gerektirmeden hızlı montaj ve söküm olanağı sağlıyor.

Malzeme ve verim artırıcı uygulamalar

Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emircan Şengül sistemin temel işleyişini şöyle özetledi: "Sistemimiz dikey hizalı paslanmaz çelik teller sayesinde atmosferdeki sis ve nemi toplamakta ve personele suyu sunmaktadır. Ayrıca toplanan suyu sensörler aracılığıyla analiz ediyor ve bu suyun verilerini ekranda personele sunmaktayız. Bu sayede personel suyun kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca, geliştirdiğimiz sistem sayesinde askeri üs bölgelerinde elektrik sorunları yaşandığı için mikro rüzgar türbinleri sayesinde sistem kendi enerjisini üretmektedir."

Bir diğer öğrenci Metehan Melih Toklu, teller üzerinde yapılan yüzey işlemlerine dikkat çekti: "Telleri grafen oksit maddesiyle kapladık. Bu maddelerle kaplamamızın sebebi ise maddelerin hidrofilik yapısı sayesinde havadaki su taneciklerinin tel üzerine daha hızlı yapışmasını sağlamaktı. Sonuç olarak bu maddeyle su üretimindeki verimimizi artırdık."

Uygulama alanları ve ödül

Proje yalnızca askeri üslerle sınırlı kalmayıp suya erişim sıkıntısı yaşanan kırsal alanlar ve afet bölgeleri için de potansiyel bir çözüm olarak değerlendiriliyor. "Bozdoğan" takımıyla Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılan ekip, 50 takım arasından en iyi sunum ödülünde ikinci oldu.

AA muhabirine konuşan ekip ve danışmanları, sistemin sahada uygulanabilirliğini gösteren test ve verim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

