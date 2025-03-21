Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Edirne'de Arazi Çalışmaları Resmi Gazete'de

Edirne'de arazi toplulaştırma çalışmaları ve Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:42
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Edirne'de Arazi Çalışmaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Önemli Kararlar

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Edirne merkez ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılması karara bağlandı. Bu kararlar, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arazi Toplulaştırma ve Orman Alanları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'nin merkez ilçesinde belirli bölgelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları da yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile, Adana, Antalya, Bursa, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Bu alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis edilmesi için tahsisler yapılacak.

İzmir'deki İtirazlar Reddedildi

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planları değişikliklerine ilişkin yapılan itirazlar ise reddedildi.

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