Şam Uluslararası Havalimanı'na 4 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması

4 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzalandı

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat'tan oluşan konsorsiyum, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Şam Uluslararası Havalimanı için 4 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma doğrultusunda, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 8 yıl içinde 31 milyon olarak artırılması hedefleniyor.

Yatırımın Amaçları ve Kapsamı

Kalyon Holding'in yaptığı açıklamada, enerji, altyapı ve ulaşım gibi birçok alanda uluslararası düzeyde projelere imza atan firmanın, Suriye’deki yatırımlarına yeni bir boyut kazandırdığı belirtildi. Söz konusu projenin, rehabilitasyon ve aynı zamanda yeni tesislerin inşasını kapsadığı ifade edildi.

Önceki Anlaşmalar

Geçen mayıs ayında da Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International’ın katılımıyla 7 milyar dolarlık başka bir stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından gerçekleştirilecek olan 5 bin MW’lık enerji yatırımı ile Suriye’nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanması planlanıyor.

Kalyoncu ve Cengiz'in Değerlendirmeleri

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, anlaşmayı değerlendirirken, Türkiye’nin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı’nın inşaatında ulaşılan başarıları örnek gösterdi. Kalyoncu, "Bölgesel bir hava ulaşım merkezi oluşturma amacıyla önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum," dedi.

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz de, "Savaşın izlerini silmeyi ve bölgenin yeniden inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyerek, Suriye’nin ekonomik büyümesine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Suriye'nin Yatırım Hedefleri

Suriye Yatırım Kurumu Başkanı Talal el-Hilali, bu süreçte 12 yeni stratejik yatırım projesini daha duyurdu. Toplam değeri 14 milyar dolar olan bu projelerin Suriye’nin altyapı ve ekonomik yaşamına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Şam'ın tarihi rolünü hatırlattı ve bu yatırımların bölgenin geleceği için önemini vurguladı.

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum ile Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin yolcu kapasitesinin 8 yıl içinde yıllık bazda 31 milyona çıkarılmasını öngören, yatırım tutarı 4 milyar dolar olan bir anlaşmaya imza attı. Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın (sol 14) huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye’den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Törende, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 13) ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sağ 13) yer aldı.

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum ile Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin yolcu kapasitesinin 8 yıl içinde yıllık bazda 31 milyona çıkarılmasını öngören, yatırım tutarı 4 milyar dolar olan bir anlaşmaya imza attı. Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın (sol 14) huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye’den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Törende, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 13) ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sağ 13) yer aldı.