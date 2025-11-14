Samsun'da 63 yatırımcıya fındık hasat filesi hibesi

Samsun'da KKYDP 2024-2025 döneminde 63 yatırımcıya, toplam 8 milyon 794 bin 646 lira hibe ile fındık hasat filesi desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:01
KKYDP ile kırsalda kalite, verim ve ekonomik kazanç hedefleniyor

Samsun'da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2024-2025 başvuru döneminde 63 yatırımcıya fındık hasat filesi desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, programın kırsal ekonomiyi güçlendiren önemli bir model olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen KKYDP projeleri; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayinin entegrasyonu, aile işletmelerinin desteklenmesi ve tarımsal teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan çok yönlü bir programdır" dedi.

Yılmaz, 63 yatırımcının projelerinin toplam tutarının 17 milyon 589 bin 293 lira, hibe miktarının ise 8 milyon 794 bin 646 lira olduğunu aktardı.

Fındık hasat filesinin üretime sağladığı katkılara da değinen Yılmaz, "Hasat filesi, fındığın toprakla temasını önleyerek kaliteyi artırıyor. Aynı zamanda toplama süresini kısaltarak ekonomiklik, verimlilik ve iş gücü avantajı sağlıyor" diye konuştu.

Yılmaz, hibe programları hakkında bilgi almak isteyen potansiyel yatırımcıların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabileceklerini belirterek, yatırımların ülke ve bölge tarımına hayırlı olmasını diledi.

