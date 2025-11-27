Samsun’da İlk 9 Ayda 490 bin 655 Turist Konakladı

TGA verilerine göre Samsun'da Ocak-Eylül döneminde en az 1 gece konaklayan turist sayısı 490 bin 655 oldu; Almanya ilk sırada.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:37
TGA verileri, yabancı turistlerde Almanya’nın birinci olduğunu gösteriyor

Karadeniz’in incisi Samsun’da yılın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) 35 bin 464’ü yabancı, 455 bin 191’i yerli olmak üzere toplam 490 bin 655 turist en az bir gece konakladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre, Samsun’da yılın ilk 9 ayında en az 1 gece konaklayan turist sayısı 490 bin 655 olarak açıklandı. Yabancı ziyaretçiler arasında en çok rağbet gören ülke Almanya oldu.

Yılın ilk 9 ayında Samsun’da en az 2 gecesini şehirdeki tesislerde geçiren yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımı şöyle: 3 bin 985 Alman, 3 bin 393 Rus, 2 bin 628 Iraklı, 2 bin 614 Gürcü, 2 bin 549 Suudi, bin 982 Özbek, bin 701 İranlı, bin 446 Çinli, bin 352 Azerbaycanlı ve 867 Güney Koreli turist.

Ziyaretlerin yoğunlaştığı dönemler arasında Temmuz ve Ağustos ayları öne çıktı; hem yabancı hem de yerli turistlerin en çok konakladığı aylar bu aylardı.

TGA’nın iletişim çalışmaları da Samsun tanıtımına katkı sağladı. Ajansın sosyal medya paylaşımları Samsun ile ilgili toplam 5,4 milyon gösterim elde etti. Ayrıca 38 ülkede gerçekleştirilen dijital afiş kampanyaları ile toplam 19,7 milyon gösterim gerçekleştirildi ve bu kampanyalar kapsamında Samsun’u tanıtan web sitesine ziyaretçi yönlendirmesi sağlandı.

