Samsun'da Konut Satışları Ekim 2025'te %6,6 Artışla 3 bin 194 Oldu

TÜİK verilerine göre Ekim 2025'te Samsun'da konut satışları %6,6 artışla 3 bin 194 oldu; il Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2025 yılı Ekim ayı konut satış verilerine göre, Samsun'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 artarak 3 bin 194'e yükseldi.

Genel Bakış

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 164 bin 306 olarak kaydedildi. Samsun, 3 bin 194 konut satışı ile ülke toplamının %1,9'unu oluşturdu ve en çok satış yapılan iller arasında 15. sırada yer aldı.

İpotekli ve Diğer Satışlar

Samsun'da ipotekli konut satışları bir yılda %2,8 artarak 435 oldu. Bu rakamla Samsun, ipotekli satışlar sıralamasında Türkiye'de 14. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam içindeki payı %14,3 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise Samsun'da bir yılda %7,2 artarak 2 bin 759 olarak kaydedildi; diğer satış türlerinde il, ülke payı bazında 2,0% ile 15. sırada bulundu.

İlk ve İkinci El Dağılımı

Samsun'da gerçekleşen 3 bin 194 konut satışının 1 bin 364'ü ilk satış, 1 bin 830'u ise ikinci el satış olarak kayıt altına alındı. Türkiye genelinde ise 164 bin 306 konut satışının 54 bin 866'sı (%33,4) ilk satış, 109 bin 440'ı (%66,6) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

