Samsun'da Trafik Yükseliyor: Araç Sayısı Ekim 2025'te 529 bin 546'ya Ulaştı

TÜİK verileriyle Ekim 2025 değerlendirmesi

TÜİK'in açıkladığı 2025 Ekim ayı motorlu kara taşıtı istatistikleri, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısında aylık bir artış olduğunu ortaya koydu. Eylül 2025 sonunda 526 bin 152 olan toplam araç sayısı, Ekim ayında 3 bin 394 artarak 529 bin 546'ya yükseldi.

Ekim sonu itibarıyla kentin araç sınıflarına göre dağılımı şu şekilde kaydedildi:

Otomobil: 254 bin 316

Minibüs: 12 bin 538

Otobüs: 1 bin 705

Kamyonet: 89 bin 089

Kamyon: 12 bin 294

Motosiklet: 93 bin 524

Özel amaçlı araç: 1 bin 153

Traktör: 64 bin 927

Samsun'un Türkiye genelindeki toplam araç sayısı içindeki payı yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, kentte ulaşım yükünün başta otomobil ve motosikletler olmak üzere arttığını gösterirken, yüksek traktör sayısı tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna işaret ediyor.

