Samsun OSB'lerinde Hedef: Yüksek Teknoloji ve Üniversite‑Sanayi İşbirliği

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam gündemde

Samsun'da organize sanayi bölgelerinde (OSB) yürütülen yatırım, üretim, ihracat ve istihdam süreçleri, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda kentte yüksek teknoloji odaklı üretimin artırılması ve üniversite‑sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yol haritası belirlendi.

Toplantı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Burada üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmalarının Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) çatısı altında bütünleştirildiği vurgulandı. TTO'nun; üniversitede üretilen bilimsel bilgi ve teknolojiyi sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve girişimcilerle buluşturan stratejik bir ara yüz olarak kritik rol üstlendiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesi sanayicileri ile üniversite arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı; ayrıca yeni açılan Çarşamba OSB Teknoloji Transfer Destek Ofisi (TTO)'nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Samsun Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların TTO çatısı altında toplandığı; TTO'nun araştırma projelerinin uygun destek programlarıyla eşleştirilmesi, üniversite‑sanayi iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, yenilikçi iş fikirlerinin teşvik edilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması yönünde aktif çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Üniversitenin kampüs dışında faaliyet gösteren Çarşamba OSB Teknoloji Transfer Destek Ofisi ile şehrin doğu yakasındaki sanayicilere bilgi ve danışmanlık ulaştırıldığı, ayrıca Samsun Üniversitesi TTO'nun fikri ve sınai mülkiyet haklarının (patent, faydalı model, marka vb.) korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinde akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere profesyonel destek sunduğu bildirildi.

Vali Orhan Tavlı toplantıda, Valiliğin koordinasyonunda bölgedeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve girişimcilerle geliştirilecek iş birlikleri sayesinde Samsun'un yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesinin artırılmasının ve nitelikli istihdamın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplantıya katılan isimler şunlardır: Prof. Dr. Mahmut Aydın (Samsun Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Ali Bilgin (Rektör Yardımcısı), Öğr. Gör. Müberra Genç (TTO Müdürü), Serhat Semizoğlu (Gıda OSB Müdürü), İsmail Hakkı Koç (Bafra Karma OSB Müdürü), Hamit Bozer (Bafra Sera OSB Müdürü), Vural Tokmak (Havza OSB Müdür V.), Mehmet Dalgıç (Çarşamba OSB Müdürü), Murat Karaaslan (Terme OSB Müdürü), Orhan Ceylan (Vezirköprü Karma OSB Müdürü) ve Cihan Aksakal (Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Müdürü).

SAMSUN OSB