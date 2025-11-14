Samsun’un 2026 Toplam Bütçesi 38 milyar 690 milyon TL

Samsun Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin 2026 toplam bütçesi 38 milyar 690 milyon TL; SBB bütçesi 21 milyar 711 milyon TL olarak kabul edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:49
Büyükşehir ve toplam şehir bütçesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi yapılan görüşmeler sonucunda, 2026 mali yılı bütçesini ve ilçe bütçelerini karara bağladı. Meclis, SBB’nin 2026 mali yılı bütçesini 21 milyar 711 milyon TL olarak kabul etti; 17 ilçe belediyesi ile birlikte şehrin toplam bütçesi 38 milyar 690 milyon TL oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 21 gündem maddesinin tamamı meclis tarafından onaylandı ve böylece yeni yıl için Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin tahmini bütçeleri kesinleşti.

17 ilçenin 2026 mali yılı bütçesi

Atakum Belediyesi: 3 milyar 350 milyon TL.

İlkadım Belediyesi: 2 milyar 873 milyon TL.

Çarşamba Belediyesi: 1 milyar 957 milyon TL.

Bafra Belediyesi: 1 milyar 885 milyon TL.

Tekkeköy Belediyesi: 1 milyar 200 milyon TL.

Canik Belediyesi: 1 milyar 150 milyon TL.

Vezirköprü Belediyesi: 955 milyon TL.

Terme Belediyesi: 850 milyon TL.

Havza Belediyesi: 621 milyon TL.

19 Mayıs Belediyesi: 395 milyon TL.

Kavak Belediyesi: 337 milyon TL.

Ladik Belediyesi: 333 milyon TL.

Alaçam Belediyesi: 300 milyon TL.

Salıpazarı Belediyesi: 225 milyon TL.

Ayvacık Belediyesi: 200 milyon TL.

Asarcık Belediyesi: 175 milyon TL.

Yakakent Belediyesi: 170 milyon TL.

