Samsun’un 2026 Toplam Bütçesi 38 milyar 690 milyon TL

Büyükşehir ve toplam şehir bütçesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi yapılan görüşmeler sonucunda, 2026 mali yılı bütçesini ve ilçe bütçelerini karara bağladı. Meclis, SBB’nin 2026 mali yılı bütçesini 21 milyar 711 milyon TL olarak kabul etti; 17 ilçe belediyesi ile birlikte şehrin toplam bütçesi 38 milyar 690 milyon TL oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 21 gündem maddesinin tamamı meclis tarafından onaylandı ve böylece yeni yıl için Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin tahmini bütçeleri kesinleşti.

17 ilçenin 2026 mali yılı bütçesi

Atakum Belediyesi: 3 milyar 350 milyon TL.

İlkadım Belediyesi: 2 milyar 873 milyon TL.

Çarşamba Belediyesi: 1 milyar 957 milyon TL.

Bafra Belediyesi: 1 milyar 885 milyon TL.

Tekkeköy Belediyesi: 1 milyar 200 milyon TL.

Canik Belediyesi: 1 milyar 150 milyon TL.

Vezirköprü Belediyesi: 955 milyon TL.

Terme Belediyesi: 850 milyon TL.

Havza Belediyesi: 621 milyon TL.

19 Mayıs Belediyesi: 395 milyon TL.

Kavak Belediyesi: 337 milyon TL.

Ladik Belediyesi: 333 milyon TL.

Alaçam Belediyesi: 300 milyon TL.

Salıpazarı Belediyesi: 225 milyon TL.

Ayvacık Belediyesi: 200 milyon TL.

Asarcık Belediyesi: 175 milyon TL.

Yakakent Belediyesi: 170 milyon TL.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR NETİCESİNDE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026 MALİ YILI BÜTÇESİ 21 MİLYAR 711 MİLYON TL, 17 İLÇE İLE BİRLİKTE SAMSUN'UN TOPLAM MALİ BÜTÇESİ İSE 38 MİLYAR 690 MİLYON TL OLARAK KARARA BAĞLANDI.