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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yeni Yılı Gençlerle Karşıladı

Bakan Kacır, 2025'in insanlığa huzur getirmesi temennisiyle İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yeni Yılı Gençlerle Karşıladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 2025 Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da gençlerle birlikte yeni yılı kutladı. Kacır, "2025'in ülkemize, milletimize hayırlar, insanlığa huzur getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. 2025, insanlığın acılarını, gözyaşlarını geride bıraktığı, mazlumların, masumların, mahzunların yüzünün güldüğü bir yıl olsun" şeklinde konuştu.

Gençlerle Bir Araya Geldi

Bakan Kacır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Fatih Belediyesi Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. 2024'te insanlık için yaşanan sıkıntıları hatırlatan Kacır, 2025'ten beklentilerini dile getirdi.

Gençlere Başarı Diledi

Kacır, üç ayların ve Regaip Kandili'nin kutlu olmasını temenni ederek, gençlere hedeflerine ulaşmaları konusunda başarılar diledi. Gezeravcı'nın uzay deneyimi hakkında bilgi verdiği etkinlikte, katılımcı gençlerin soruları da yanıtlandı.

Güçlü ve Aydınlık Bir Gelecek Vurgusu

Bakan Kacır, etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençlerle kütüphanede yeni yıla girmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Kacır, "Türkiye güçlü bir ülke, devletimiz güçlü, milletimiz kuvvetli, geleceğimiz aydınlık olacak" dedi.

Teşekkür ve İkramlar

Kacır, Fatih Belediye Başkanı Turan'a gençlere kazandırdığı kütüphane ve çalışma alanları için teşekkür etti. Etkinlikte gençlere pizza ve baklava ikram edilirken, Bakan Kacır etkinliğin sonunda gençlerle özçekim yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (solda) ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sağda) ile birlikte Fatih Belediyesi Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek, yeni yılı onlarla karşıladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (solda) ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sağda) ile birlikte Fatih Belediyesi Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek, yeni yılı onlarla karşıladı.

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